LEGO Horizon Forbidden West: il Collolungo è sullo store! Data di lancio e prezzo

Annunciato ufficialmente a febbraio di quest'anno, il tanto chiacchierato set LEGO dedicato ad Horizon: Forbidden West è finalmente apparso nel catalogo dello store italiano di LEGO.

Gli appassionati delle avventure di Aloy - e non solo - possono dunque finalmente scoprire tutti i dettagli ufficiali relativi alla commercializzazione del set LEGO Collolungo. Costituito di 1.222 pezzi, il modellino di mattoncini raffigurante l'iconica creatura di Guerrilla Games avrà dimensioni pari a 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità. Al momento non ancora acquistabile, il set sarà ufficialmente disponibile a breve, con la data di lancio fissata per la giornata di domenica 1 maggio. Infine, segnaliamo che il prezzo indicato da LEGO Store si attesta sui 79,99 euro.

Di seguito, vi riportiamo il link alla scheda dedicata al set LEGO Collolungo (codice 76989) su LEGO Store:

Direttamente in calce a questa news, potete inoltre visionare diverse immagini raffiguranti il nuovo modellino della casa danese. Ricco di dettagli, il setinclude una minifigure raffigurante, con tanto di arco e lancia in mattoncini. Presente all'appello anche una, accompagnata da una selezione di occhi blu, gialli o rossi. Che cosa ve ne pare?