LEGO Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna in vendita su Amazon Italia

Un set LEGO che un appassionato di auto e di F1 non dovrebbe lasciarsi scappare per nessun motivo, l'iconica McLaren MP4/4 con il leggendario Ayrton Senna è in vendita da pochissimi giorni su Amazon, scopriamo il nuovo set LEGO ed il prezzo di acquisto.

Sviluppato in collaborazione con McLaren ed il marchio SENNA, questa ricostruzione della monoposto del 1988 guidata da un pilota che è entrato nella storia, è una replica dettagliatissima di una delle auto di F1 più vincente di tutti i tempi. Nella confezione è inclusa anche una minifigure di Ayrton Senna che festeggia la vittoria sul podio.

Su Amazon è acquistabile da pochissimi giorni al prezzo di listino di 79,99 euro con spedizione gratuita anche se non siete abbonati ad Amazon Prime.

Clicca qui per acquistare su Amazon il set LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna

L'auto è dotata di ruote sterzanti, sospensioni push-rod, alettone posteriore con varie regolazioni, pneumatici slick da asciutto, specchietti, leva del cambio e un motore V6 turbocompresso dettagliatissimo, oltre a un espositore e una targa informativa con le statistiche dell'auto. La minifigure di Ayrton Senna impugna il casco e la coppa da vincitore del GP, il tutto in un espositore simile ad un podio con una citazione e una foto iconica di Ayrton Senna.

Il set si compone di 693 pezzi e misura 12 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza.

