LEGO Ideas annuncia il primo set dedicato a Sonic: Green Hill Zone!

Dopo LEGO Super Mario arriva ora anche un set dedicato a Sonic, come parte della linea LEGO Ideas. Il progetto ideato dalla ventiquattrenne inglese Viv Grannell ha ottenuto un grande successo presso la community ed è stato approvato da LEGO che lo trasformerà presto in un set ufficiale.

Il progetto di Viv è stato ispirato da Sonic Mania e presenta personaggi e ambienti del livello Green Hill Zone del gioco. Parlando della sua idea vincente, Viv Grannell racconta: "Sono appassionata del mondo di Sonic da quasi tutta la vita e per me si prestava così bene a diventare un set LEGO, che ho passato circa un anno a cercare di trasformare questo sogno in realtà. Sono abituata ad avere l’appoggio di amici e familiari, ma avere il sostegno di 10.00 persone è stato davvero entusiasmante. Il fatto che il mio progetto fosse stato selezionato per diventare un vero set LEGO è stato il segreto più eccitante che abbia mai dovuto mantenere!”

LEGO Ideas Sonic Mania Green Hill Zone passerà ora alla fase di sviluppo in collaborazione con SEGA e una volta finalizzato sarà disponibile in tutto il mondo. Il progetto LEGO Ideas Sonic Mania Green Hill Zone è l'incarnazione definitiva che racchiude il passato e il futuro di Sonic proprio in occasione del trentesimo anniversario del personaggio.