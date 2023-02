LEGO Ideas Donkey Kong verso il traguardo: il gorilla Nintendo in un diorama

In attesa di scoprire quando arriverà l'annuncio di un nuovo Donkey Kong per Nintendo Switch, gli amanti del gorilla Nintendo sfogano la propria creatività con i mattoncini LEGO.

In particolare, esplorando il portale dedicato alle proposte LEGO Ideas, è possibile imbattersi in un diorama ispirato proprio a Donkey Kong. La versione è quella della prima apparizione del personaggio, impegnato in una lotta all'ultimo barile con Mario, sulla scia di un immancabile rapimento della principessa Peach. Il set è stato ideato dal creator "By if you build it" e conta al suo interno circa 800 mattoncini.

Apparso sul portale LEGO Ideas la scorsa estate, il diorama dedicato a Donkey Kong conta ora sul supporto di poco meno di 5.000 appassionati. Il progetto si trova dunque a metà strada nel percorso che potrebbe condurlo a una valutazione ufficiale da parte di LEGO. Ricordiamo infatti che il progetto LEGO Ideas mette a disposizione del pubblico una piattaforma sulla quale sottoporre le proprie creazioni alla community globale. I fan set che raccolgono 10.000 voti entro un anno si qualificano per un processo di revisione da parte del team creativo LEGO, che selezionerà le migliori idee per poi immetterle sul mercato in veri set ufficiali.



Sono moltissimi i progetti che hanno preso vita tramite LEGO Ideas, dal set dedicato a Winnie the Pooh al mappamondo LEGO, passando per un faro motorizzato e una riproduzione di mattoncini della Notte Stellata di Van Gogh. Agli amanti dei mattoncini, ricordiamo inoltre che di recente è stato annunciato l'imponente set LEGO Il Signore degli Anelli dedicato a Gran Burrone.