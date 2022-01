LEGO Ideas Fender Stratocaster esaurito su LEGO Shop è disponibile su Amazon

Il set LEGO Ideas Fender Stratocaster (21329) è sold-out sul LEGO Store ma nel momento in cui scriviamo è disponibile su Amazon Italia pronto per la spedizione rapida, anche se purtroppo non è in vendita a prezzo scontato ma al costo di listino.

Il set perfetto per tutti gli amanti di questa leggendaria chitarra, la confezione include tutto il necessario per riprodurre una replica fedele della Fender Stratocaster anni 70 e dell'amplificatore Princeton Reverb 65. La chitarra include tremolo, trasduttore e chiavi meccaniche, sei corde, adesivi con logo Fender e cinghia in tessuto, tra gli accessori inclusi trovano spazio anche supporto pieghevole, plettri in scala in 4 colori e un adesivo componibile con logo Fender.

In totale il set è composto da 1.079 pezzi e grazie ai mattoncini inclusi è possibile costruire la Stratocaster rossa o nera, oltre al supporto per esposizione e l'amplificatore. Il prezzo della Fender Stratocaster LEGO Ideas è di 99.99 euro, nel momento in cui scriviamo il prodotto è disponibile solo su Amazon dal momento che il LEGO Store e altri rivenditori online hanno esaurito le scorte, unico neo come detto il prezzo pieno, ma chiunque desideri aggiungere un pezzo raro alla propria collezione LEGO sarà ben felice di pagare i 99.99 euro richiesti per il set LEGO Ideas Fender Stratocaster.