LEGO Ideas non accetta più creazioni a tema The Legend of Zelda: che succede?

Non è un mistero che una delle serie di videogiochi più popolari nel programma LEGO Ideas sia proprio la saga di The Legend of Zelda, tanti creator hanno sottoposto alla casa danese le proprie idee per un playset di Hyrule e minifigure, alcuni dei quali hanno riscosso un buon successo senza però mai arrivare alla fase di produzione vera e propria.

Adesso però sembra esserci un problema, dal momento che LEGO Ideas ha smesso di accettare proposte a tema The Legend of Zelda, provando a inviare una creazione su questo argomento si ottiene un messaggio di errore che avvisa di come LEGO non possa accettare l'idea a causa di un conflitto non meglio specificato sulla proprietà intellettuale.

Inviando l'idea per un set di Super Mario appare invece un messaggio che fa sapere che idee legate a questo franchise non verranno prese in considerazione in quanto un programma di licensing è già attivo con un partner di terze parti, con riferimento alla collaborazione tra LEGO e Nintendo per i set della collezione LEGO Super Mario.

In molti hanno ipotizzato dunque problemi tra LEGO e Nintendo per la licenza di The Legend of Zelda, o al contrario potrebbero esserci delle trattative in corso per poter finalmente commercializzare i set dedicati al mondo di Hyrule.