LEGO Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit rimossi dagli store digitali

Warner Bros. Games ha rimosso da Steam e dagli store digitali PlayStation e Xbox LEGO Il Signore degli Anelli e LEGO The Hobbit. I due titoli non risultano più acquistabili dal primo gennaio di quest'anno.

Con tutta probabilità, la rimozione si è resa necessaria in seguito dalla scadenza dei diritti di sfruttamento dei marchi legati alle due saghe cinematografiche, verosimilmente avvenuta il 31 dicembre 2018. Nel momento in cui vi scriviamo, non sappiamo se i due titoli verranno mai rimessi in vendita. In tempi recenti, le versioni Steam di LEGO Il Signore degli Anelli e LEGO Lo Hobbit sono state regalate da Humble Store: alla luce di ciò, sembra che questi regali non siano stati fatti a caso, ma in previsione dell'imminente ritiro dalle vendite.

LEGO Il Signore degli Anelli, lanciato per la prima volta nel 2012, è un open world ed è stato il primo titolo del franchise LEGO ad includere il doppiaggio tratto dai film a cui si ispira (l'intera trilogia diretta da Peter Jackson). LEGO Lo Hobbit è invece stato pubblicato nel 2014. Pur trattandosi di un buon esponente della saga, risulta incompleto: il promesso DLC dedicato a La Battaglia delle Cinque Armate non ha mai visto la luce.