LEGO Il Signore degli Anelli per PC è gratis su Humble Store

Dopo LEGO The Hobbit, Humble Store ha deciso di fare un altro regalo a tutti i giocatori. Fino alle ore 19:00 di domani 22 dicembre sarà possibile ottenere in maniera completamente gratuita LEGO Il Signore degli Anelli per PC!

Potete ottenerlo facilmente dirigendovi a questa pagina e cliccando sul pulsante verde Get the Game (verrete automaticamente iscritti alla newsletter di Humble Bundle). Vi verrà fornita una chiave da riscattare su Steam entro e non oltre le ore 19:00 del 27 dicembre. Una volta associato al vostro account, il gioco rimarrà vostro per sempre e potrà essere scaricato e lanciato senza alcuna limitazione.

Questa le descrizione del gioco: "Esplora la Terra di Mezzo in un epico ed emozionante videogioco d'avventura LEGO per tutta la famiglia! Basato sulla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli, LEGO Il Signore degli Anelli permette ai giocatori di rivivere gli epici eventi della storia classica, con l'umorismo e l'infinita varietà dei giochi LEGO".

LEGO Il Signore degli Anelli è stato lanciato per la prima volta nel 2012 su PC, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, Wii U, DS, 3DS e PlayStation Vita. Il prezzo di listino della versione PC è pari a 19,99 euro, anche se in questi giorni può essere acquistato a soli 4,99 euro nell'ambito dei Saldi Invernali di Steam. Tuttavia, come si suol dire, gratis è meglio! Non lasciatevi sfuggire quest'opportunità.