LEGO Insiders 2023, al via un weekend ricco di offerte imperdibili

LEGO sa come coccolare i suoi clienti più affezionati e per il fine settimana del 18 e 19 novembre ha preparato un nuova promozione espressamente indirizzata ai soci del programma Insiders.

Il Weekend Insiders (che corrisponde al vecchio Fine Settimana LEGO VIP, è cambiato solo il nome!) si svolge una settimana prima del Black Friday e del Cyber Monday, permettendo dunque a tutti i soci di avere accesso alla offerte più ghiotte con lauto anticipo. A questo giro è possibile risparmiare:

55 euro sull'acquisto del set PAC-MAN Arcade (prezzo precedente 269,99 euro)

60 euro sul set Piazza dell'Assemblea (prezzo precedente 299,99 euro)

50 euro sul set Cannoniera della Repubblica (prezzo precedente 399,99 euro)

35 euro sul set Fabbro (prezzo precedente 179,99 euro)

40 euro sul set Trattore John Deere (prezzo precedente 189,99 euro

35 euro sul set Form Mustang (prezzo precedente 169,99 euro

20 euro sul set NASA Apollo 11 Lunar Lander (prezzo precedente 99,99 euro)

20 euro sul set Winnie the Pooh (prezzo precedente 99,99 euro)

50 euro sul set Landspeeder di Luke Skywalker (prezzo precedente 239,99 euro

35 euro sul set LEGO City Treno Merci (prezzo precedente 179,99 euro)

20 euro sul set Il Giardino Tranquillo LEGO Icons (prezzo precedente 104,99 euro)

60 euro sul set Giardini di Ninjago City (349,99 euro)

40 euro sul set Lo Scudo di Captain America (prezzo precedente 209,99 euro)

50 euro sul set BMW 1000 RR (prezzo precedente 249,99 euro)

30 euro sul set La Camera dei Segreti di Hogwarts (prezzo precedente 149,99 euro)

In aggiunta, tutti coloro che spenderanno almeno 170 euro riceveranno in omaggio La Bancarella del mercato invernale, mentre con 250 euro di spesa otterranno Il Laboratorio Magico di Majisto. Per gli acquisti LEGO City, DUPLO, Friends, DREAMZzz, Harry Potter e/o NINJAGO a partire da 65 € è invece previsto in omaggio il set di formine per biscotti e tazza.

È possibile trovare tutte le informazioni sulla promozione ed eventualmente procedere all'iscrizione al programma Insiders a questo indirizzo.