I LEGO invadono Overwatch con un evento a tema e ricompense gratuite

Adorate i LEGO e siete giocatori di Overwatch? Allora non potete perdervi per nulla al mondo il nuovo evento a tempo limitato, durante il quale sarà possibile sbloccare ricompense esclusive ispirate proprio ai mattoncini più famosi del mondo.

Proprio come accaduto nei mini-eventi dedicati ad Ana e Baptiste, anche in questo caso i giocatori potranno ricevere in maniera completamente gratuita numerose ricompense, tra le quali troviamo principalmente una versione LEGO di Bastion che farà la gioia di tutti i suoi utilizzatori.

Ecco di seguito le sfide attive nel corso dell'evento, intitolato "Sfida Mattoncino di Bastion", e le relative ricompense:

Vinci 2 partite: icone LEGO di Bastion e del suo uccellino

Vinci 6 partite: Spray di Mercy e Pharah in versione LEGO

Vinci 9 partite: Modello Mattoncino per Bastion

Tornano anche i premi esclusivi per gli utenti che faranno da spettatori alle dirette di Overwatch su Twitch:

Guarda per 2 ore: Spray di D.VA in versione LEGO

Guarda per 4 ore: icone di Tracer e Widowmaker in versione LEGO

Guarda per 6 ore: Spray di Genji e Hanzo, icone di Genji e Hanzo in versione LEGO

Prima di lasciarvi al trailer dell'evento, vi ricordiamo che sarà possibile portarsi a casa questi premi fino al prossimo 30 settembre 2019.

Sapevate già dell'arrivo di Overwatch su Switch? Pare inoltre che Blizzard stia considerando la possibilità di implementare il cross-play in Overwatch.