LEGO Jurassic World annunciato per Nintendo Switch

Warner Bros Interactive Entertainment ha annunciato oggi che LEGO Jurassic World arriverà su Nintendo Switch il 19 settembre. Il gioco supporta anche la modalità portatile e si potrà giocare su Nintendo Switch Lite, disponibile dal giorno successivo.

Sviluppato da TT Games e prodotto da Warner Bros Interactive Entertainment, LEGO Jurassic World, originariamente rilasciato nel 2015, copre più di due decenni dell'epopea del franchise Jurassic World di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Il gioco, un'eccitante avventura rivista in chiave LEGO e contraddistinta dal tipico humour LEGO di TT Games, ricrea le scene e le sequenze d'azione indimenticabili dei film Jurassic Park Il Mondo Perduto, Jurassic Park, Jurassic Park III e Jurassic World, consentendo ai fan di giocare affrontando momenti chiave e offrendo loro l'opportunità di esplorare a fondo i vasti mondi di Isla Nublar e Isla Sorna.

LEGO Jurassic World per Nintendo Switch offre anche tre pacchetti DLC:

Jurassic World DLC Pack : offre ai giocatori l'accesso a sei nuovi personaggi, due nuovi veicoli, l'unità di risposta Jurassic, lo shuttle Jurassico World e altro ancora.

: offre ai giocatori l'accesso a sei nuovi personaggi, due nuovi veicoli, l'unità di risposta Jurassic, lo shuttle Jurassico World e altro ancora. Jurassic Park Trilogy DLC Pack 1 : offre l'accesso a tre personaggi e un veicolo, tra cui Dino Handler, Eric Kirby e Paul Kirby e il veicolo per il controllo degli animali.

: offre l'accesso a tre personaggi e un veicolo, tra cui Dino Handler, Eric Kirby e Paul Kirby e il veicolo per il controllo degli animali. Jurassic Park Trilogy DLC Pack 2: offre l'accesso a tre personaggi e un veicolo, tra cui il pilota d'elicottero di Jurassic Park, Lex e Tim Murphy e la convertibile del Dott. Ian Malcolm.

I giocatori possono assumere ruoli di eroi del cinema, come il Dottor Ian Malcolm, il Dottor Henry Wu, Claire Dearing, Owen Grady e altri ancora, in 20 livelli di storia, impegnati in una missione per raccogliere la preziosa ambra contenente il DNA dei dinosauri. Con il Personalizzatore di Dinosauri, i giocatori possono usare il DNA raccolto per creare dinosauri del tutto originali, miscelando e abbinando colori, parti del corpo e abilità o entrare nelle giganti orme dei dinosauri LEGO e giocare nei loro panni.