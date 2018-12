LEGO Lo Hobbit gratis su Humble Store, in regalo fino al 15 dicembre

A Natale siamo tutti più buoni: fino al 15 dicembre LEGO Lo Hobbit è scaricabile gratis da Humble Store a patto di iscriversi alla newsletter di Humble Bundle. Un regalo decisamente gradito, non trovate?

Per iscriversi alla newsletter di Humble Bundle vi basterà cliccare qui, una volta completata la registrazione (il processo richiede pochi minuti) riceverete via email un codice per riscattare la versione completa di LEGO Lo Hobbit da Steam. Una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente senza vincoli di alcun tipo, come se fosse stato realmente acquistato.

"Rivendica il regno perduto un Mattoncino alla volta. Unisciti a Bilbo Baggins, Gandalf, Thorin e la sua Compagnia di Nani in un'epica avventura nella Terra di Mezzo per riconquistare la Montagna Solitaria nel gioco LEGO più vasto di sempre.

Combatti contro Troll feroci, Orchi pericolosi e molti altri

Combina le abilità uniche dei Nani per risolvere enigmi, spesso con risultati esilaranti!

Esplora i luoghi storici della Terra di Mezzo, dalla Contea alla Città dei Goblin e altro ancora"

Pur non essendo un titolo recentissimo, LEGO The Hobbit viene regolarmente venduto al prezzo di 19.99 euro/dollari, si tratta di un regalo sicuramente interessante per gli appassionati di giochi LEGO, de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.