LEGO Luigi: prenotalo da Gamelife e ricevi un set espansione gratis

Lo Starter Pack LEGO Super Mario Avventure di Luigi è in arrivo ad agosto, prenotando questo set da Gamelife riceverete in regalo il pacchetto di espansione Stordino e Piattaforma Fungo.

Dai vita al famoso gioco con questo giocattolo interattivo LEGO Super Mario Avventure di Luigi Starter Pack. I playset giocattolo collezionabili LEGO Super Mario offrono un nuovo modo di giocare con i personaggi di Super Mario nel mondo reale. Gli Starter Pack, i Pack di espansione e i Power Up Pack si combinano in modi illimitati per consentire ai fan di costruire i propri livelli.

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte, gadget e bonus preordine verranno consegnati il giorno del lancio al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita effettuando il preordine di LEGO Super Mario Avventure di Luigi, il set di Luigi sarà disponibile dal primo agosto ed è perfettamente compatibile con tutte le altre confezioni di LEGO Super Mario già in vendita nei negozi.

Il pacchetto Stordino e Piattaforma Fungo è un set espansione combinabile con LEGO Super Mario Starter Pack e LEGO Super Mario Avventure di Luigi e con tutte le altre confezioni della linea LEGO dedicata alla mascotte Nintendo, una buona occasione dunque per espandere il divertimento sin da subito.