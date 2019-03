LEGO Marvel Collection arriva oggi su PS4 e Xbox One

Warner Bros Interactive Entertainment e Marvel Entertainment hanno annunciato il lancio di LEGO Marvel Collection per PlayStation 4 e Xbox One. Questa raccolta include LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Super Heroes 2 e LEGO Marvel's Avengers.

Inoltre, il tris di giochi comprende tutti i contenuti scaricabili già rilasciati, inclusi i Pacchetti Personaggi e Livelli Marvel's Black Panther e Marvel's Avengers Infinity War per LEGO Marvel Super Heroes 2, ispirati ai film di grande successo dei Marvel Studios.



In LEGO Marvel Super Heroes, i giocatori assumono il ruolo dei propri personaggi Marvel preferiti, tra cui l'Uomo Ragno, Iron Man, Wolverine, Thor, Captain America e Hulk, riuniti in una nuova avventura. I giocatori si scontreranno con alcuni dei supercriminali Marvel più pericolosi, fra i quali l'ignobile Dottor Octopus, lo spettrale Goblin, lo spietato Teschio Rosso, il crudele Venom, nonché l'esasperante fratello di Thor, Loki, e il Divoratore di Mondi, Galactus.



LEGO Marvel Super Heroes 2 parte direttamente da dove si era interrotto LEGO Marvel Super Heroes e offre un'originale storia trasversale, scritta insieme al pluripremiato fumettista Kurt Busiek. Questa avventura mette insieme una selezione variegata di leggendari supereroi e supercriminali Marvel provenienti da epoche e realtà diverse.



LEGO Marvel's Avengers contiene storie tratte dal film The Avengers e dal suo sequel Avengers Age of Ultron e i giocatori possono sbloccare oltre 200 personaggi, tra cui Vedova Nera, Capitan America, Occhio di Falco, Hulk, Thor e Iron Man. Il gioco è caratterizzato da uno stile a mondo aperto con otto diverse ambientazioni dell'universo cinematografico Marvel tutti da esplorare, tra cui le vaste strade di New York, Asgard, la Fattoria di Barton, Malibu, la base dello S.H.I.E.L.D., Sokovia, il Sud Africa e Washington.