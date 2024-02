LEGO Marvel il Guanto dell'Infinito di Iron Man, su Amazon ad un prezzo scontato

Acquista su Amazon il set LEGO Guanto dell'Infinito di Iron Man, con 6 Pietre dell'Infinito, colori intensi, un robusto supporto e una targhetta descrittiva, un modello assolutamente imperdibile per i fan della Marvel.

Lo spettacolare guanto rosso di Iron Man porta lo stile accattivante del film dei Marvel Studios Avengers: Endgame nelle case, negli uffici o nelle collezioni LEGO Marvel dei fan. Questo iconico articolo Marvel da collezione è caratterizzato dalle 6 Gemme dell’Infinito e da dita articolate, con cui riprodurre il momento in cui Iron Man schiocca le dita e sconfigge Thanos.

Clicca qui per acquistare il set LEGO Guanto dell'Infinito di Iron Man su Amazon a 59 euro

Questo set LEGO offre un'esperienza di costruzione rilassante e coinvolgente, i set da collezione LEGO Marvel Avengers sono un'ottima idea regalo per un compleanno, per una festività o per un pensiero personale, adatto agli appassionati di cinema o di modellismo.

Il set si compone di 1192 pezzi, alto oltre 31 cm, largo 12 cm e profondo 9 cm non potrà che catturare l’attenzione di chiunque vi posi lo sguardo, ovunque sia in bella mostra.

