LEGO Marvel Il Guanto dell'Infinito in offerta su Amazon grazie alle promo LEGO

Amazon sconta un set LEGO veramente particolare, adatto non solo agli appassionati dei famosi mattoncini, ma anche tutti i fan dei supereroi Marvel e dell'Universo degli Avengers.

LEGO Marvel Il Guanto dell'Infinito in offerta su Amazon



Il set 76191 riproduce il Guanto dell’Infinito indossato da Thanos in Avengers Infinity War e Avengers Endgame, ovviamente con le Gemme dell'Infinito incastonate. Il set può essere acquistato al super prezzo di 62,99 euro, un prezzo scontato rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro, venduto e spedito da Amazon stessa.

Il modello, composto da 590 pezzi, include anche un supporto per poterlo sostenere ed esporre ed una targhetta identificativa, le dita possono essere mosse e allargate. Il risultato è un'affascinante pezzo da esposizione, da esporre a casa o in ufficio, che sarà sicuramente al centro dell'attenzione, suscitando l'ammirazione di tutti.

Su Amazon inoltre sono in offerta altri set LEGO particolarmente interessanti e da non farsi sfuggire, come il casco di Darth Vader ed il casco da Scout Trooper, tutti acquistabili a prezzo scontato, dei bellissimi set LEGO da collezione da esporre a casa o in ufficio che riusciranno a siscitare l'ammirazione di tutti, perfetti anche come regalo per qualsiasi appassionato di costruzioni e modellismo.