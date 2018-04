LEGO Marvel Super Heroes 2: annunciato il DLC ispirato alla serie Runaways

Warner Bros Interactive Entertainment ha annunciato l'uscita del Pacchetto Personaggi e del Pacchetto Livello Marvel Runaways, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2.

Il pacchetto, disponibile al prezzo di 2.99 euro, aggiunge un livello e personaggi ispirati alla serie di fumetti di Brian K. Vaughan, adesso diventata un programma televisivo di successo disponibile in streaming su Hulu. Nel nuovissimo Pacchetto Livello ispirato al fumetto Runaways, i giocatori raggiungeranno sott'acqua il Marine Vivarium, dove tenteranno di scappare al caos e alla distruzione provocati dai loro genitori, i membri di un'organizzazione criminale chiamata The Pride. I nuovi personaggi sbloccabili Nico Minoru, Chase Stein, Alex Wilder, Karolina Dean, Molly Hayes, Old Lace e Gertrude Yorkes si aggiungeranno alla selezione del gioco principale, che comprende oltre 200 supereroi e supercriminali.

LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuovissima avventura epica che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Kurt Busiek, premiato autore di fumetti, ha contribuito alla creazione di questa originale storia trasversale che trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica attraverso una miriade di luoghi storici dell'universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis. In quest'avventura ricca del caratteristico humour LEGO adatto a tutte le età, i giocatori si scontreranno direttamente con il viaggiatore nel tempo Kang the Conqueror in un divertente viaggio attraverso tutto l'universo Marvel.



Il Pacchetto Livello Runaways può essere acquistato singolarmente o come parte del Season Pass, che include sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui i precedenti contenuti Guardiani della Galassia Vol. 2, Black Panther e Cloak & Dagger, e i Pacchetti Personaggi Champions, Out of Time e Agents of Atlas. Il Season Pass è disponibile al prezzo suggerito di euro 14,99 o come parte di LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition, che comprende il gioco principale, l'accesso al Pacchetto Personaggi Guardiani della Galassia Classici e un'esclusiva minifigura LEGO di Giant-Man (disponibile solo nella versione fisica della Deluxe Edition). LEGO Marvel Super Heroes 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.