LEGO Marvel Super Heroes 2: annunciato il Pacchetto Personaggi Champions

annuncia oggi che gli eroi Champions saranno disponibili con il nuovo Pacchetto Personaggi per. Il DLC (1.99 euro) aggiungerà i personaggi della popolare serie a fumetti di Marvel offrendo ai giocatori la possibilità di scatenare la forza senza limiti di Amadeus Cho e il volo supersonico di Nova.

Il pacchetto include inoltre Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) e Hawkeye (Kate Bishop) espandendo così il roster del gioco con oltre 200 tra supereroi e supercattivi. I Champions sono un gruppo di supereroi teenager fondato da tre Avengers disillusi dal comportamento dei più grandi e dal generale stato di sfiducia della gente verso chi ha dei superpoteri. Intenzionati a mostrare al mondo cosa significhi davvero essere un supereroe, essi hanno formato così la loro squadra e hanno reclutato altri teenager con ideali simili per sostenere la loro causa. Insieme sono decisi a cambiare il mondo a modo loro.

LEGO Marvel Super Heroes 2 è una nuova epica avventura seguito del gioco di successo LEGO Marvel Super Heroes. Questa nuova storyline, scritta con la collaborazione dello sceneggiatore di fumetti Kurt Busiek, trasporta i giocatori in una battaglia cosmica attraverso una miriade di location Marvel strappate dallo spazio-tempo e combinate per formare l'incredibile mondo Open Hub di Chronopolis. Arricchito con il classico humour LEGO per i fan di tutte le età, i giocatori combatteranno testa a testa con il viaggiatore del tempo Kan il Conquistatore in questo viaggio pieno di divertimento lungo tutto l'universo Marvel.

Il pacchetto personaggi Champions può essere acquistato separatamente come parte del Season Pass che garantisce accesso a sei Pacchetti Livelli e quattro Pacchetti Personaggi tra cui i già disponibili Guardians of the Galaxy Vol. 2, Out of Time e Agents of Atlas. Il Season Pass è disponibile al prezzo di euro 14.99 come parte della LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition che include il gioco principale, l'accesso al Pacchetto Personaggi Classic Guardians of the Galaxy e all'esclusiva Minifigure LEGO Giant-Man (Minifigure disponibile solo con la versione fisica della Deluxe Edition). LEGO Marvel Super Heroes 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.