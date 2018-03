LEGO Marvel Super Heroes 2: arrivano i personaggi di Cloak e Dagger

WB Gamees ha annunciato oggi l'uscita del Pacchetto livelli e personaggi, il nuovo DLC per. Il pacchetto, disponibile a euro 2,99 aggiunge un livello e personaggi tratti dai fumetti in occasione dell'imminente lancio della serie, in arrivo su Freeform giovedì 7 giugno 2018.

In questo DLC, Cloak e Dagger hanno appena acquisito i loro incredibili poteri: i giocatori dovranno aiutarli a fuggire dal loro malvagio carceriere, il suo scagnozzo dai superpoteri, e aiutarsi a vicenda in una serie di rompicapo utilizzando ciascuno le proprie nuove abilità. Dopo aver completato il livello, i nuovi personaggi sbloccabili Cloak, Dagger, Mister Negativo, Blackout, Shroud, Nightmare e Silvermane si aggiungeranno alla selezione del gioco principale, che comprende oltre 200 supereroi e supercriminali.



LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuovissima avventura epica che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Kurt Busiek, premiato autore di fumetti, ha contribuito alla creazione di questa originale storia trasversale che trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica attraverso una miriade di luoghi storici dell'universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis. In quest'avventura ricca del caratteristico humour LEGO adatto a tutte le età, i giocatori si scontreranno direttamente con il viaggiatore nel tempo Kang il Conquistatore in un divertente viaggio attraverso tutto l'universo Marvel.



Il Pacchetto livelli e personaggi Cloak e Dagger può essere acquistato singolarmente o come parte del Season Pass, che include sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui i precedenti contenuti Guardiani della galassia, Black Panther, e i Pacchetti Personaggi Champions, Tempo Scaduto e Agenti dell’Atlas. Il Season Pass è disponibile a euro 14,99 (prezzo suggerito) o come parte di LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition, che comprende il gioco principale, l'accesso al Pacchetto Personaggi Classic Guardians of the Galaxy e un'esclusiva minifigure LEGO di Giant-Man (disponibile solo nella versione fisica della Deluxe Edition). LEGO Marvel Super Heroes 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.