LEGO Marvel Super Heroes 2: disponibile un nuovo pacchetto personaggi champions

Questa settimana LEGO Marvel Super Heroes 2 ha ricevuto un nuovo pacchetto personaggi champions, arricchendosi di altri personaggi da aggiungere al suo nutrito roster: possiamo vederli in azione nel video riportato in cima alla notizia.

Il nuovo pacchetto personaggi champions di LEGO Marvel Super Heroes 2 introduce Amadeus Cho, Nova, Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) e Hawkeye (Kate Bishop). Ricordiamo che il DLC può essere acquistato separatamente come parte del Season Pass (che a sua volta garantisce l'accesso a 6 Pacchetti Livelli e 4 Pacchetti Personaggi tra cui i già disponibili Guardians of the Galaxy Vol. 2, Out of Time e Agents of Atlas).

