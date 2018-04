LEGO Marvel Super Heroes 2: il DLC Avengers Infinity War è ora disponibile 

Warner Bros Interactive Entertainment ha annunciato l'uscita dei Pacchetti Personaggi e Livello Avengers Infinity War per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile a euro 2.99, aggiunge un livello e personaggi tratti dai fumetti per celebrare il lancio di Avengers Infinity War, nei cinema dal 27 aprile.

Questo frenetico livello offre ai giocatori l'opportunità di controllare Thanos, uno dei supercriminali più pericolosi dell'universo Marvel, e il suo esercito. Il Titano Pazzo e i Figli di Thanos hanno invaso Attilan per affrontare Freccia Nera e gli Inumani in un livello di gioco nuovo e originale. Agendo in squadra, il minaccioso gruppo deve farsi strada attraverso i vari livelli di Attilan, prima di avere l'opportunità di raggiungere il trono di Freccia Nera.

I nuovi personaggi sbloccabili Thanos, Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight, Ebony Maw, Hulkbuster 2.0 e Groot (Avengers Infinity War) si aggiungeranno alla selezione del gioco principale, che comprende oltre 200 supereroi e supercriminali. LEGO Marvel Super Heroes 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.