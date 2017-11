Sequel del fortunato primo episodio,segue la scia dei precedenti titoli su licenza ad opera del team, e ripropone la classica formula della serie a base di leggerezza e umorismo, adatta a un pubblico di tutte le età.

Il gioco è ora disponibile su PC Windows (via Steam), Xbox One, PS4, PS4 Pro e Xbox One X, la versione per Nintendo Switch sarà disponibile dal primo dicembre in formato retail e digitale sul Nintendo eShop. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Marvel Super Heroes 2 a cura di Giuseppe Arace.