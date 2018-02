LEGO Marvel Super Heroes 2: presentato il pacchetto DLC "Black Panther"

oggi ha annunciato l’uscita del Pacchetto Personaggi e del Pacchetto Livello del film Marvel, il nuovo DLC per. Il pacchetto, disponibile al prezzo suggerito di € 2,99, aggiunge un livello e personaggi ispirati al film dei Black Panther , in arrivo nelle sale italiane il 16 febbraio.

La storia si svolge nel Regno di Wakanda, dove i giocatori porteranno il leggendario Supereroe wakandiano e sua sorella Shuri in una pericolosa missione nelle più oscure profondità della loro terra natale, scontrandosi con creature mutate e con il feroce esercito del loro arcinemico Erik Killmonger. Nuovi personaggi giocabili: Black Panther (tuta di vibranio), Okoye, Nakia, Erik Killmonger (Black Panther), Ulysses Klaue ed Everett K. Ross completano la selezione principale dei personaggi del gioco, che comprende oltre 200 Supereroi e Supercriminali.

Il Pacchetto Livello Black Panther può essere acquistato singolarmente o come parte del Season Pass, che include sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi, tra cui il precedente contenuto Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2e i Pacchetti Personaggi Champions, Out of Time e Agents of Atlas. Il Season Pass è disponibile al prezzo suggerito di € 14,99 o come parte di LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition, che comprende il gioco principale, l’accesso al Pacchetto Personaggi Guardiani della Galassia Classici e un’esclusiva minifigura LEGO di Giant-Man (disponibile solo nella versione fisica della Deluxe Edition).

LEGO Marvel Super Heroes 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.