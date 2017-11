LEGO Marvel Super Heroes 2: il Season Pass includerà un DLC di Avengers Infinity War

è già disponibile nei negozi nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC e arriverà su Nintendo Switch venerdì primo dicembre. Emergono ora ulteriori dettagli sul Season Pass (in vendita a 14.99 euro) il quale darà l'accesso a sei nuovi livelli e quattro pacchetti personaggi, tra cui un DLC dedicato ad

Il Season Pass di LEGO Marvel Super Heroes 2 includerà i seguenti contenuti, pubblicati nel corso del 2018: Classic Guardians of the Galaxy Character Pack, Agents of Atlas Character Pack, Out of Time Character Pack, Guardiani della Galassia Volume 2 Movie Character & Level Pack, Champions Character Pack, Pantera Nera Character & Level Pack, Cloak And Dagger Character & Level Pack, Runaways Character & Level Pack, Avengers Infinity War Movie Character & Level Pack e Ant-Man and The Wasp Movie Character & Level Pack.

Particolarmente interessante il contenuto aggiuntivo incentrato sul nuovo film degli Avengers, di cui però non sappiamo ancora nulla. Il primo trailer di Avengers Infinity War è stato appena pubblicato, potete vedere nella home page di Everyeye Cinema. Nelle scorse ore Tom Holland (interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe) ha diffuso il teaser poster della pellicola in uscita nel 2018. Non è escluso che dopo il lancio del trailer potremo saperne di più sui DLC a tema per LEGO Marvel Super Heroes 2.