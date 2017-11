LEGO Marvel Super Heroes 2: vediamo i personaggi in azione nel nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer di, in cui possiamo dare un'occhiata a Thor, Hulk e a molti altri familiari personaggi del film come Odino, Loki, Heimdall e Surtur.

LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuovissima avventura epica che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Kurt Busiek, premiato autore di fumetti, ha contribuito alla creazione di questa originale storia trasversale che trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica attraverso una miriade di luoghi storici dell'universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis. In quest'avventura ricca del caratteristico humour LEGO adatto a tutte le età, i giocatori si scontreranno direttamente con il viaggiatore nel tempo Kang il Conquistatore in un viaggio divertente che attraversa tutto l'universo Marvel.

LEGO Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 17 novembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.