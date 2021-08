LEGO Marvel Super Heroes arriva a sorpresa anche su Switch

Nel corso del pomeriggio è arrivato un annuncio davvero inaspettato da parte dei canali social ufficiali Marvel, dal momento che un post ha confermato l'arrivo di una versione Nintendo Switch di LEGO Marvel Super Heroes.

La notizia ha stupito molti appassionati dei videogiochi a tema Marvel, poiché non riguarda il secondo capitolo ma il primo, uscito nell'ormai lontano 2013 su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Wii U, PC e PlayStation Vita. Non è chiaro il perché sia stato deciso di riproporre proprio ora questo capitolo, ma stando a quanto dichiarato dalla stessa Marvel su Twitter i possessori di Nintendo Switch potranno acquistare LEGO Marvel Super Heroes a partire dal prossimo 5 ottobre 2021. Purtroppo non sono stati forniti i dettagli sul prezzo, ma considerando l'età del prodotto è probabile che venga lanciato sul mercato ad un prezzo budget.

Nel caso in cui non ricordiate bene il gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di LEGO Marvel Super Heroes. A proposito di giochi a base di supereroi, vi ricordiamo che secondo le ultime voci di corridoio è in arrivo un XCOM in salsa Marvel nel quale i giocatori potranno crearsi il proprio eroe e affrontare una campagna con combattimenti a turni.