LEGO Mindstorms Robot Inventor: dai vita alla tua immaginazione

LEGO ha annunciato una nuova evoluzione della serie Mindstorms presentando il nuovo set Robot Inventor 5 in 1 in grado di offrire un nuovo mondo di codifica creativa e divertente per tutti i giovani (e non solo) inventori.

La nuova evoluzione della robotica LEGO aiuta i bambini a sviluppare le competenze STEM in un modo divertente ed emozionante da casa. LEGO Mindstorms Robot Inventor 5 in 1 offre la possibilità di realizzare uno dei cinque progetti del set o di portare le proprie costruzioni al livello successivo programmandole per camminare, parlare, pensare e tanto altro ancora. I bambini possono anche codificare le funzioni tramite controllo remoto dall’app di LEGO Mindstorms Robot Inventor o connettere i propri controller all’applicazione tramite Bluetooth.

Dal nuovo assistente Charlie all’eroe in azione Blast, i robot dalle cinque personalità o le nuove creazioni intelligenti possono essere facilmente controllati utilizzando LEGO Mindstorms Robot Inventor app, con oltre 50 sfide di coding e attività per acquisire confidenza con la programmazione. L’app utilizza il linguaggio di codifica drag-and-drop basato su Scratch per coloro che s’imbattono nel coding per la prima volta, ma anche Python per i coders avanzati che sono alla ricerca di nuove sfide.

Il set contiene 949 pezzi e nuovi componenti LEGO Powered UP: LEGO Mindstorms Robot Inventor sarà disponibile a partire dall’autunno 2020 su LEGO.com, presso i Retail Store LEGO e i rivenditori di tutto il mondo al prezzo di €359.99 e comprenderà le istruzioni per la costruzione digitale e i coding di cinque robot unici:

Blast – il robot maestro è un eroe d’azione storico. Può sparare o spianare la strada tra gli ostacoli e afferrare oggetti. I costruttori possono essere i comandanti finali, programmandolo per scansionare il suo ambiente e usare le sue doti nel caso in cui percepisca il pericolo. Blast è perfetto per proteggere la vostra stanza

– il robot maestro è un eroe d’azione storico. Può sparare o spianare la strada tra gli ostacoli e afferrare oggetti. I costruttori possono essere i comandanti finali, programmandolo per scansionare il suo ambiente e usare le sue doti nel caso in cui percepisca il pericolo. Blast è perfetto per proteggere la vostra stanza Charlie – questo eccentrico aiutante può battere un cinque, ballare, suonare la batteria, consegnare piccoli regali e affascinare gli amici con il suo sorriso

– questo eccentrico aiutante può battere un cinque, ballare, suonare la batteria, consegnare piccoli regali e affascinare gli amici con il suo sorriso Tricky – il robot sportivo è l’ultimo atleta. Programmalo per la schiacciata perfetta o lasciagli provare tantissimi sport tra cui: basket, bowling o calcio

– il robot sportivo è l’ultimo atleta. Programmalo per la schiacciata perfetta o lasciagli provare tantissimi sport tra cui: basket, bowling o calcio Gelo – un vero e proprio robot a quattro zampe. Il suo meccanismo gli permette di camminare, evitare ostacoli e persino eseguire trucchi

– un vero e proprio robot a quattro zampe. Il suo meccanismo gli permette di camminare, evitare ostacoli e persino eseguire trucchi M.V.P. – La tua Modular Vehicle Platform esegue qualsiasi lavoro. Crea e codifica il tuo telecomando e trasforma il tuo M.V.P. in un fuoristrada, una gru, una torretta sparatutto o persino un camion mangia mattoncini per raccogliere i mattoncini LEGO lasciati a terra dagli altri robot

Lena Dixen, Responsabile dello Sviluppo del Prodotto e del Marketing di LEGO Group, ha commentato: “Dal lancio di LEGO Mindstorms oltre 20 anni fa, ci siamo impegnati ad aiutare i bambini e gli adulti a sviluppare le competenze STEM attraverso il gioco. Siamo entusiasti di presentare un nuovo prodotto Mindstorms che offre opportunità ancora più creative per i costruttori di tutte le età e ringraziamo gli appassionati LEGO per aver continuato a mostrarci ciò che è possibile fare con Mindstorms. Le creazioni condivise dalla comunità sono la nostra fonte d'ispirazione; speriamo che Robot Inventor stimoli molti più bambini e adulti a esplorare l’entusiasmante mondo della robotica e del coding.”