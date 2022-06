LEGO Minecraft: arriva il set del castello di ghiaccio!

Le ultime novità dal fronte LEGO® riguardano quello che è uno dei giochi più popolari degli ultimi anni, Minecraft. Il marchio danese ha deciso di portare nel suo catalogo un set molto interessante: Il Castello di Ghiaccio.

Il set, composto da ben 499 pezzi, può essere acquistato a 49,99 euro presso i LEGO store, su Lego.com e nei migliori negozi di giocattoli. Come spiegato da LEGO, i fan avranno la possibilità di costruire, giocare ed esporre un set molto versatile in cui sono presenti tantissimi personaggi: dal Guerriero Reale ad un gruppo di scheletri e zombie ostili pronti ad attaccare il castello con le loro armi, le storie che si possono creare sono molteplici.



Nel playset c’è anche un dispositivo che lancia delle frecce infuocate dalle torri del castello per difenderlo dall’attacco esterno dei nemici. Presente anche un’ampia gamma di accessori, tra cui troviamo un calderone per preparare le pozioni, un forziere del tesoro con i relativi oggetti preziosi, ed ovviamente il tavolo da lavoro di Minecraft che coloro che hanno giocato al titolo Mojang avranno utilizzato per “craftare” e che è l’elemento cardine dell’esperienza.

Il set, riconfigurabile, misura 16cm in altezza, 23cm in larghezza e 19cm di profondità.