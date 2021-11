LEGO Minecraft: nasce la nuova rivista interattiva con una minufigure in regalo

Il mondo LEGO incontra l’universo Minecraft! Da giovedì 18 novembre è disponibile, in edicola e su Panini.it, il primo numero di LEGO Minecraft, la nuova rivista che unisce il mondo degli iconici mattoncini danesi alla celebre saga di videogiochi.

Il magazine permette di vivere un’avventura incredibile in modo interattivo: pagina dopo pagina, piccoli e grandi possono infatti creare autonomamente il proprio destino affrontando numerose prove. Le loro decisioni consentono di modificare la storia, mentre le abilità di crafting, indispensabili per salvare la situazione, giocano un ruolo fondamentale. Per divertirsi bastano semplicemente i propri mattoncini LEGO e una penna.

I compagni di viaggio sono simpatici personaggi come Steve, che non dice mai di no a un’avventura eccitante e che combatte sfoderando la sua spada in ferro o diamante, un maiale da allevare, nutrire e utilizzare come “mezzo di trasporto” e uno zombie alla ricerca di nuovi amici.

La rivista è ricca di divertenti sfide che mettono alla prova le capacità e la creatività dei lettori. Sono presenti labirinti, giochi, quiz, un fumetto interattivo e non solo: è possibile esplorare il mondo di LEGO Minecraft, ricco di meraviglie, sorprese e infinite possibilità, in un modo totalmente inedito. Al suo interno sono inoltre compresi due favolosi poster, e la minifigure di Steve con uno zombi e un maiale ufficiale di Steve con il maiale e lo zombie.