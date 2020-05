LEGO Ninjago gratis su Xbox One PC per un periodo di tempo limitato

In questi giorni d'emergenza, in cui gli esperti consigliano di restare a casa, qualche gioco gratuito fa sempre piacere e, a questo proposito, un altro prodotto è diventato gratis sullo store di Xbox One e Steam: LEGO Ninjago Il Film Video Game.

Il gioco ispirato al film a base di ninja e mattoncini è infatti diventato gratuito per tutti i possessori della console Microsoft e per le prossime tre settimane potrà essere aggiunto alla propria libreria senza costi aggiuntivi. Va precisato che non si tratta del solito periodo di prova gratuito e, una volta riscattato il prodotto, questo resterà vostro per sempre. Stando a quanto riportato da Forbes, inoltre, pare che il gioco sia destinato a diventare gratuito anche su PS4 (PlayStation Store), al momento però risulta essere a pagamento sul PlayStation Store.

Per poter procedere all'acquisto a costo zero del gioco sul Microsoft Store non bisogna far altro che visitare la pagina ufficiale del titolo sul negozio digitale e cliccare sul tasto acquista e lo stesso vale per la versione PC su Steam: così facendo LEGO Ninjago verrà aggiunto alla vostra libreria digitale e potrete scaricarlo in qualsiasi momento. A proposito di regali, non dimenticate che per tutta la settimana la Premium Edition di Grand Theft Auto V sarà gratis sull'Epic Games Store e, proprio come LEGO Ninjago, una volta riscattato sarà vostro per sempre.