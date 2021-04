LEGO Ninjago: quali sono i migliori videogiochi e come si intitolano?

Di videogiochi ispirati ai LEGO ne possiamo trovare innumerevoli ormai da un paio di decenni. Tra i più famosi vengono in mente le serie dedicate a Star Wars, Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Batman, ma non mancano anche produzioni originali come LEGO City Undercover, LEGO Worlds e LEGO Ninjago.

Parlando appunto di LEGO Ninjago, vi siete mai chiesti quanti giochi esistono dedicati a questa particolare serie? Ce n'è sono più di uno, basati sull'omonima serie animata andata in onda su Cartoon Network e Nickelodeon. Il più recente, nonché il più noto, è LEGO Ninjago il Film Videogame, come si intuisce dal titolo ispirato all'omonima pellicola cinematografica. Sviluppato da TT Fusion e pubblicato da Warner Bros, si tratta di un Action/Adventure disponibile dal 2017 su PC, PS4, Xbox One e Switch. Se vi incuriosisce, potete leggere la nostra recensione di LEGO Ninjago il Film Videogame per farvi un'idea.

Prima ancora di quest'ultimo titolo, in ambito videoludico si sono visti altri giochi incentrati sui ninja LEGo. Si pensi per esempio a LEGO Ninjago L'Ombra di Ronin, disponibile su 3DS e PlayStation Vita oltre che su piattaforme mobile, oppure a LEGO Ninjago: Nindroids, altra avventura sempre disponibili sulle citate console portatili Nintendo e Sony. Sui sistemi iOS e Android possiamo invece trovare un'altra produzione ancora, LEGO Ninjago: Tournament, un gioco d'azione tridimensionale. Il primissimo videogioco dedicato all'IP risale al 2011, anno in cui lo strategico LEGO Battles Ninjago fece il suo esordio in esclusiva Nintendo DS. A dire il vero, nessuna di queste produzioni ha raccolto particolari consensi presso critica e pubblico, ma se i LEGO sono la vostra passione e da sempre avete un debole per i ninja, forse dare una chance a uno di questi giochi potrebbe valerne la pena.