LEGO Nintendo Entertainment System in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima

Se amate i videogiochi e avete vissuto l'epoca d'oro di Nintendo, non potete farvi scappare la riproposizione a tema LEGO della storica console Nintendo Entertainment System, oggi in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima. Scopriamo assieme questo fantastico set LEGO che ogni appassionato di videogiochi e LEGO desidera.

La console è ricca di dettagli realistici, tra cui uno slot di apertura per inserire la cartuccia di Super Mario Bros, un controller ed un cavo per connetterlo. La console si collega ad una TV in stile retrò, con raffigurato Super Mario a 8 bit su uno schermo a scorrimento attivabile girando una manopola.

Questo incredibile set, che si compone di ben 2.646 pezzi, è in offerta proprio ora su Amazon con lo sconto del 20% dal prezzo di listino di 229,99 euro, quindi acquistabile a soli 183,99 euro, un prezzo mai visto prima.

Questo articolo LEGO è un fantastico pezzo da esibire a casa o in ufficio, è anche un regalo perfetto per gli amici amanti dei videogiochi. Incluse nella confezione ovviamente ci sono anche le istruzioni per procedere alla costruzione, assieme ad un opuscolo illustrato relativo alla storia del Nintendo Entertainment System e dei classici giochi NES.