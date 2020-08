Il LEGO Nintendo NES nasconde un piccolo segreto: un Easter Egg a tema Mario!

L'annuncio ufficiale del LEGO Nintendo NES ha svelato un ulteriore sviluppo nella collaborazione tra la Casa di Kyoto e il celebre colosso danese dei mattoncini.

Disponibile su LEGO Store dal mese di agosto, il colossale set è composto di oltre 2.000 pezzi, da assemblare pazientemente per dar vita a una nostalgica rappresentazione dell'iconica console casalinga Nintendo. Dettaglio peculiare, il NES di mattoncini accoglie al suo interno un Easter Egg particolarmente apprezzabile. Ben nascosto, quest'ultimo si cela nelle sezioni laterali della riproduzione della console.

Come potete infatti visionare nel video che trovate in apertura a questa news, questa specifica area del set LEGO accoglie un motivo che risulterà sicuramente familiare ai giocatori di vecchia data legati all'idraulico Nintendo. Non si tratta infatti d'altro che di una riproduzione di una porzione del Mondo 1-2 di Super Mario Bros, con tanto di classiche piattaforme e tubi verdi! Lo avevate già avvistato?



La peculiare fusione tra universo LEGO e Nintendo sembra procedere a pieno ritmo, dopo i numerosi annunci legati a diversi set interattivi volti a ricreare tramite i mattoncini le atmosfere del Regno dei Funghi, il colosso danese offre agli appassionati persino l'iconica console degli Anni Ottanta. Per discutere della collaborazione e di come quest'ultimo prodotto ha preso vita, la Redazione di Everyeye ha realizzato un'interessante intervista al Design Manager di LEGO Nintendo NES.