LEGO Nintendo NES: il nuovo set che farà impazzire i nostalgici degli anni '80

Non solo LEGO Super Mario, a quanto pare infatti la compagnia giapponese e il colosso danese avrebbero in programma anche il prossimo lancio di LEGO Nintendo Entertainment System, ovvero una riproduzione del celebre NES, una delle home console più vendute di sempre.

Il set (codice 71374) sembra essere composto da 2.464 pezzi, questi i mattoncini necessari per costruire un NES con tanto di controller, la cartuccia di Super Mario Bros e una TV a tubo catodico. Il tutto non sarebbe però da usare solamente a fini espositivi ma sembra che sia possibile in qualche modo persino giocarci, muovendo una leva è infatti possibile muovere personaggi e blocchi cambiando il quadro dello schermo generando delle semplice animazioni del primo livello di Super Mario Bros.

Il lancio di LEGO Nintendo NES sembra essere previsto per il primo agosto al prezzo di 229 dollari, questo è quanto trapelato da un sito di Hong Kong, al momento però Nintendo e LEGO non hanno annunciato nulla in merito. Non è chiaro in che modo questo set sia legato all'esperienza interattiva LEGO Super Mario, dunque restiamo in attesa di chiarimenti.

In calce alla notizia trovate le prime immagini trapelate, fateci sapere cosa ne pensate!