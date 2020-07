LEGO Nintendo NES: ecco il teaser ufficiale in attesa dell'annuncio

Nella giornata di ieri sono trapelate le prime immagini del set LEGO Nintendo NES, adesso arriva anche un brevissimo video teaser condiviso sui canali social dell'azienda danese che sembra confermare un reveal imminente.

Il video (della durata di 5 secondi) mostra la sagoma di un televisore avvolta nell'ombra e illuminata solo da luci al neon, ad una prima occhiata sembra essere lo stesso schermo che accompagnerà il set LEGO Nintendo NES. Da notare anche la didascalia che recita "sei pronti a giocare come mai prima d'ora?" in riferimento al sistema di animazione a leva che abbiamo visto nelle prime immagini trapelate in rete.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo e LEGO, il set NES dovrebbe uscire il primo agosto (insieme a LEGO Super Mario) al prezzo di 229.99 euro, restiamo in attesa dell'annuncio che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare. Siete interessati a LEGO Nintendo NES oppure no? Il set permette di costruire la console, un joypad, la cartuccia di Super Mario Bros e uno schermo a tubo catodico... nostalgia ai massimi livelli insomma. Fateci sapere cosa ne pensate di questo pezzo destinato sicuramente ad andare sold-out nel giro di pochissimo tempo.