LEGO Ideas e Nintendo: i set di Zelda, Metroid e Animal Crossing non sono stati approvati

A conclusione del percorso intrapreso da LEGO negli ultimi 4 mesi per valutare i set proposti dagli appassionati, i curatori del programma LEGO Ideas hanno confermato la mancata idoneità dei progetti fan made legati agli universi digitali di Nintendo.

Il LEGO Review Board ha infatti valutato 57 set proposti a inizio 2021 dai creatori di contenuti più ispirati e, dopo attente analisi, ha ritenuto opportuno non concedere il via libera alla commercializzazione dei set dedicati a The Legend of Zelda, Metroid e Animal Crossing.

Il comitato di revisione del colosso danese ha quindi deciso di non avallare la distribuzione su licenza dei set a tema Nintendo proposti dalla community. I progetti accantonati prevedevano delle ricostruzioni dell'isola di Animal Crossing nello stile di Animal Crossing New Horizons per Switch, la reinterpretazione del Castello di Hyrule di Zelda e il modellino dell'astronave di Samus Aran, con tanto di personaggi e creature provenienti dalla dimensione di Metroid come Ridley.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale che ripercorre idealmente la storia dell'azienda di giocattoli danese per svelare quanti tipi di LEGO esistono, con i set e le serie aggiornate al 2021.