LEGO offerte: migliori set Star Wars, Marvel e Harry Potter in sconto per il Black Friday

Il Black Friday entra nel vivo e per l'occasione abbiamo pensato agli amanti dei set LEGO, vi segnaliamo cinque offerte imperdibili che coinvolgono le confezioni più amate di brand come LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter e LEGO Marvel. Ecco gli sconti del Black Friday da prendere al volo su Amazon.

Sono cinque i set che vi consigliamo di acquistare a prezzo scontato, il primo è il casco di Darth Vader proposto a poco meno di 60 euro, a 55.99 euro troviamo invece il Guanto dell'Infinito di Thanos dal film Avengers EndGame.

LEGO Black Friday migliori offerte

Imperdibile anche il set LEGO Friends dedicato all'iconico salottino del Central Perk con sette minifigure incluse: Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay e Gunther. Non da meno sono i due set LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker e LEGO Harry Potter Incontro con Fuffi, due confezioni in vendita a prezzo particolarmente contenuto e ideale anche per un regalo di Natale.