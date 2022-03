LEGO Offerte: tre set in regalo per gli acquisti online fino ad esaurimento scorte

Nuove offerte LEGO Store per festeggiare l'arrivo della primavera e delle festività di Pasqua, con tre set LEGO in omaggio sugli acquisti online solamente per un periodo limitato.

Il primo set è quello dei Pulcini Pasquali LEGO con "due graziosi pulcini pasquali di diverse dimensioni, oltre a un uovo di Pasqua costruibile e decorativo che si separa in due parti." In omaggio per gli acquisti superiori a 65 euro fino al 16 aprile, salvo esaurimento scorte. Il secondo set in omaggio è il Coniglietto Pasquale LEGO, un "simpatico coniglietto con in mano un pennello, pronto per colorare l'uovo di Pasqua" in regalo per acquisti superiori a 40 euro, fino al 16 aprile 2022.

Infine, il Taxi Vintage LEGO (include un tassista, una valigia, un biscotto, una fermata del taxi) è in regalo fino al 7 aprile acquistando un set della linea Edifici Modulari LEGO (codici 10255, 10270, 10278 e/o 10297). Sullo store trovate anche una selezione di sconti LEGO su vari set tra cui Minions Brick Headz, Brick Sketches, il pappagallino, il set futuro sposa e futura sposa solamente per citarne alcuni, trovate l'elenco completo sul sito LEGO. Le offerte sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.