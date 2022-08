LEGO Optimus Prime è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato

Optimus Prime, leader degli eroici Autobot, ora in una straordinaria costruzione LEGO, un robot leggendario in grado di trasformarsi in camion a robot, ora acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato rispetto al prezzo di listino proposto nel sito ufficiale LEGO.com.

Il set LEGO rientra tra gli articoli che subiranno un aumento di prezzo entro la fine dell'estate, passerà dai 169,99 euro di listino a 179,99 euro, ora acquistabile su Amazon con spedizione gratuita a 165,62 euro.

Clicca qui per acquistare il set LEGO 10302 Optimus Prime su Amazon

Proprio come l’amato personaggio originale, questo modello di Optimus Prime si trasforma da robot a camion e viceversa, se trasformato in robot possiede ben 19 punti di snodo, all'interno del torace custodisce la matrice di comando dell’Autobot. É possibile arricchire il set in modalità Autobot con il jetpack e fargli impugnare il blaster ionico e l’ascia Energon. Tra gli altri accessori sono inclusi un cubo Energon e un pannello opzionale all’altezza della vita. É inoltre inclusa una targhetta espositiva con i dettagli del personaggio.

In modalità camion, il modello misura 15 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. In modalità robot, il modello è alto 35 cm. Un'ottima idea regalo per un compleanno, per Natale o per un'altra occasione speciale, adatta ai fan di Optimus Prime e dell'universo dei Transformers o delle costruzioni LEGO