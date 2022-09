LEGO Optimus Prime in sconto: scende il prezzo del leader degli Autobot

Scende su Amazon il prezzo di LEGO Optimus Prime, il leader degli Autobot Transformers è disponibile da qualche mese anche in una mastodontica versione LEGO alta più di 35 centimetri, ora in offerta a prezzo scontato solamente per un periodo di tempo limitato.

LEGO Optimus Prime costa 167.90 euro invece di 179.99 euro, con uno sconto del 7% sul prezzo di listino. Il modello è realizzato con oltre 1.500 pezzi ed è trasformabile da robot a veicolo, inoltre include una serie di accessori come il fucile blaster, la matrice di comando degli Autobot, l'ascia Energon, un cubo di Energon ed il Jetpack.

LEGO Optimus Prime può contare su oltre 19 punti di snodo e dettagli assolutamente fedeli al design del modello originale della serie Transformers G1 degli anni 80. Un set da collezione destinato ad andare sicuramente fuori catalogo nei prossimi mesi, un pezzo unico per i nostalgici e sicuramente un set di grande attrattiva per grandi e piccini.

Una buona occasione per acquistare LEGO Optimus Prime in offerta su Amazon, il prezzo non è tra i più bassi in assoluto ma è pur vero che questo set raramente cala di prezzo e in generale le offerte non superano mai il 10%, tranne in rarissime occasioni.