LEGO Overwatch: Bastion Omnic in edizione limitata è in vendita su Blizzard Store

Blizzard ha annunciato che il primo modella della serie LEGO Overwatch è ora in vendita su Blizzard Gear Store. Si tratta di Bastion Omnic, proposto in tiratura limitata al prezzo di 25 euro (spese di spedizione escluse)

LEGO Bastion Omnic è disponibile per l'acquisto online e sarà in vendita alla BlizzCon in programma nei giorni 2 e 3 novembre, questo set non arriverà nei negozi, al contrario della collezione completa che dovrebbe debuttare tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2019.

LEGO Overwatch Bastion Omnic presenta il torso rotante, braccia pieghevoli e viene venduto con un piedistallo da collezione targato LEGO, per un'altezza totale pari a 12 centimetri. Cosa ne pensate di questo primo set della serie? Lo acquisterete? Blizzard non ha rivelato la tiratura, la compagnia ha comunque ribadito come questo sia un set a tiratura limitata disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.