LEGO Overwatch: i primi set arriveranno presto nei negozi!

In estate è stata annunciata ufficialmente la linea LEGO Overwatch, adesso finalmente scopriamo qualche dettaglio in più riguardo questi attesissimi set realizzati in collaborazione con la casa danese.

Jeff Kaplan (Game Director del gioco Blizzard) ha condiviso un brevissimo video che lo vede impegnato ad assemblare la minifigure di Tracer, uno dei personaggi più popolari del roster. Le novità però non finiscono qui perchè sul LEGO Shop ha fatto la sua comparsa la pagina dedicati ai set LEGO Overwatch, la quale non include però alcun dettaglio, se non un generico "Coming Soon"...

Secondo alcuni rumor, i set LEGO Overwatch potrebbero arrivare nei negozi in tempo per il Black Friday e le festività natalizie, altre voci invece vorrebbero un lancio previsto per l'inizio del 2019. Non è escluso che nel corso della BlizzCon 2018 (in programma il 2 e 3 novembre) Blizzard possa svelare i dettagli relativi al lancio di LEGO Overwatch.