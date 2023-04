LEGO Pac-Man in arrivo: un leak svela il cabinato arcade di mattoncini!

A quanto sembra, LEGO potrebbe presto annunciare un nuovo set a tema videogiochi: si tratterebbe del cabinato arcade di Pac-Man, in uscita a giugno stando ad un leak che ha iniziato a circolare in queste ore.

In particolare sono trapelate le immagini (purtroppo in bassissima qualità) della confezione di questo set composto da 2650 pezzi e in arrivo il primo giugno al prezzo di 269.99 dollari negli USA. Il set sembra riprendere il design del cabinato arcade originale di Pac-Man, a giudicare dall'immagine della confezione sembrano essere inclusi anche un mini Pac-Man e due fantasmini come minifigure aggiuntive.

Al momento LEGO non ha confermato l'arrivo di questo modello ma probabilmente l'annuncio non sarà troppo lontano, nei giorni scorsi LEGO ha annunciato nuovi set di Sonic in arrivo nei negozi a partire da agosto 2023. Non è la prima volta che la casa danese si cimenta con ricostruzioni di console e cabinati, pensiamo ad esempio al celebre LEGO NES oppure a LEGO Atari VCS 2600, entrambe fedeli riproduzioni in mattoncini delle omonime console.

Un 2023 impegnativo per la compagnia danese che si appresta a lanciare nuovi set LEGO Star Wars e LEGO Indiana Jones in contemporanea con il debutto nelle sale cinematografiche del nuovo attesissimo film con Harrison Ford.