LEGO Pac-Man: quando esce e quanto costa il mini cabinato? Data e prezzo

LEGO ha annunciato LEGO Icons Pac-Man Arcade, la riproduzione fedele di uno dei cabinati arcade più famosi di tutti i tempi, uscito nel lontano 22 maggio del 1980 e capace di diventare sin da subito uno dei giochi di maggior successo di sempre.

Il nuovo set LEGO mostra una versione arcade di Pac-Man, inoltre sono incluse le versioni mattoncino di Pac-Man, Blinky e Clyde, questi personaggi ruotano su una base e possono essere posizionati sulla parte superiore del cabinato. Lo slot per le monete è illuminato e inoltre l'interno del cabinet ospita la riproduzione di una figure che gioca a Pac-Man.



Il LEGO Designer Sven Franic ha commentato: "Essendo un'icona culturale degli ultimi 40 anni, è stato un piacere portare Pac-Man in vita con i mattoncini. Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi per dare vita a esperienze di gioco classiche. Il nostro team ha lavorato per catturare e portare in forma di mattoncini l'essenza dell'amato arcade di Pac-Man. Ogni dettaglio è stato attentamente realizzato, dando vita a una creazione LEGO unica nel suo genere che cattura la magia del gioco originale aggiungendo un nuovo tocco giocoso e un paio di Easter Egg."



LEGO Icons Pac-Man Arcade esce il 4 giugno al prezzo consigliato di 269.99 euro, dal primo giugno 2023 i membri LEGO VIP avranno l'accesso anticipato per acquistare il prodotto su LEGO Shop Online e nei LEGO Store.