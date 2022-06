LEGO ci fa diventare dei perfetti contadini con il set della Panetteria di Minecraft

Pochi giorni dopo aver parlato del set LEGO del Bastione del Nether di Minecraft, ci soffermiamo su un altro set lanciato dalla società nordeuropea e sempre legato al titolo Mojang.

LEGO® infatti ha reso disponibile anche il set de La Panetteria, che può essere acquistato a 22,99 Euro sullo store web, ma anche presso i Lego Store e nei migliori negozi di giocattoli.

Anche in questo caso, siamo di fronte ad un set che apre le porte a mille utilizzi e configurazioni. E’ possibile infatti coltivare il grano direttamente nella fattoria, ma anche mungere le capre (dopo averle catturate). Chiaramente, come ogni panetteria che si rispetta, è presente anche un fornaio specializzato nella cottura di pane e biscotti da mangiare in una stanza arredata che può essere oggetto di tante storie di vita domestica.

Se non volete farvi mancare un pò di azione, potete combattere il Creeper con la spada diamante, per difendere la panetteria e l’uovo.

Analogamente ad altri set, anche questo è modulare e può essere configurato in vari modi.