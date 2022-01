LEGO Pianoforte a coda esaurito nel LEGO Store ed in sconto su Amazon

L'esclusivo set LEGO 21323 Pianoforte a Coda è terminato temporaneamente nello store ufficiale LEGO ma quest'oggi è addirittura acquistabile ad un prezzo scontato su Amazon.it, in offerta a 333 euro con lo sconto del 5% dal prezzo di listino di 349,99 euro, andiamo a scoprire nel dettaglio questo particolare set.

Clicca qui per acquistare il set LEGO Pianoforte a Coda ad un prezzo scontato su Amazon

Si tratta del primo pianoforte a coda LEGO motorizzato con 14 brani accessibili tramite l'app LEGO Powered Up gratuita per giocare, ascoltare e riprodurre brani musicali in modalità automatica. Il LEGO Ideas Pianoforte a coda (21323) è il primo set Ideas dotato di componenti Powered Up come nei set Technic: un hub, un motore e un sensore di movimento WeDo 20.

Il pianoforte è composto da 3662 pezzi, ha un cruscotto apribile, una tastiera con 25 tasti rimovibili, martelletti funzionanti, pedale e smorzatori mobili e motore. Se combinato con l'app LEGO Powered Up, consente di suonare personalmente o di riprodurre brani musicali in modalità automatica.

Il coperchio del pianoforte può essere piegato/sollevato, con un leggio abbastanza grande da consentire l'alloggiamento di uno smartphone per vedere le canzoni in riproduzione. Il pianoforte misura 22,5 cm di altezza, 30,5 cm di larghezza e 35,5 cm di profondità.



Questo set LEGO Ideas per adulti fa parte di una collezione di kit progettati per gli appassionati di modellismo più esigenti alla ricerca di coinvolgenti progetti pratici fai da te.