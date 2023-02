LEGO si prepara a San Valentino: tanti set in sconto e nuove offerte

Mentre LEGO Optimus Prime è in offerta su Amazon, anche lo store online di LEGO propone un'interessante selezione di sconti e promozioni, giusto in tempo per San Valentino.

Si parte con una serie di set LEGO proposti a prezzo ridotto. Di seguito, vi segnaliamo i dettagli su alcune delle occasioni di risparmio più interessanti proposte dalla promozione:

Calcio Balilla : a 149,99 euro, scontato del 40%;

: a 149,99 euro, scontato del 40%; Chevrolet Camaro Z28 : a 135,99 euro, scontato del 20%;

: a 135,99 euro, scontato del 20%; Tributo alle Spice Girls : a 24,99 euro, scontato del 50%;

: a 24,99 euro, scontato del 50%; Optimus Prime : a 143,99 euro, scontato del 20%;

: a 143,99 euro, scontato del 20%; Ferrari Daytona SP3 : a 359,99 euro, scontato del 20%;

: a 359,99 euro, scontato del 20%; Black Panther : a 279,99 euro, scontato del 20%;

: a 279,99 euro, scontato del 20%; Hulkbuster : a 439,99 euro, scontato del 20%;

: a 439,99 euro, scontato del 20%; Atari 2600: a 191,99 euro, scontato del 20%;

Per tutti gli acquisti effettuati online su LEGO Store nel periodo compreso tra 10 e 16 febbraio, i clienti otterranno inoltre doppi punti VIP. Con acquisti superiori ai 100 euro realizzati nel periodo tra 10 e 20 febbraio, inoltre, si potrà ricevere in omaggio il set di gioco Fuoristrada 4x4 per soccorsi LEGO City, che include un'ambulanza, una mountain bike, una pista da cross e le minifigure di un ciclista e di 2 paramedici.



Infine, i clienti VIP possono usufruire di un'offerta speciale dedicata al mondo de Il Signore degli Anelli. Acquistando con accesso in anteprima il nuovo set LEGO dedicato a Gran Burrone, si potrà ricevere in omaggio il set Frodo e Gollum BrickHeadz. L'offerta sarà attiva nel periodo compreso tra 5 e 7 marzo. Ricordiamo inoltre che l'imponente set LEGO Gran Burrone, composto da oltre 6.000 mattoncini, sarà accessibile a tutti i clienti LEGO a partire dall'8 marzo, al prezzo di listino di 499,99 euro.