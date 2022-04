LEGO prepara set Atari 2600: la console arriverà ad agosto per i 50 anni dell'azienda?

Ormai LEGO sta abituando bene gli amanti dei videogiochi e dei mattoncini danesi: dopo il LEGO Nintendo Entertainment System lanciato nel 2020, la società di Billund starebbe preparando un set dedicato all’Atari 2600, storica console che nel 2022 compirà 45 anni.

Con una dose non poco importante di nostalgia, il portale tedesco Promobricks ha parlato nel dettaglio del presunto lancio futuro dell’Atari 2600 LEGO quasi a grandezza naturale, con il medesimo form factor della console del 1977 dalla scocca nera e dai dettagli marroni in legno. La console potrà dunque essere aperta per svelare una scena dell’iconico videogioco Pitfall!, dove l’eroe Pitfall Harry potrebbe addirittura muoversi utilizzando la replica del joystick CX40. Non mancherà, dunque, una cartuccia del gioco stesso completamente realizzata in LEGO.

Promobricks afferma che il set avrà il numero 10306 e il nome “Atari 50th Anniversary Gaming Console”; pertanto, sarà dedicato principalmente al 50° anniversario dell’azienda stessa piuttosto che ai 45 anni dell’Atari 2600. Il lancio dovrebbe avvenire nel mese di agosto 2022 sul sito ufficiale LEGO e il prezzo dovrebbe essere pari a 169,99 Euro. Questi dati sono però soggetti a variazione, trattandosi di semplici leak; consigliamo, quindi, di prenderli con le pinze.

Rimanendo nel mondo LEGO, a fine marzo abbiamo assistito al lancio dei nuovi set Diorama LEGO Star Wars.