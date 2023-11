LEGO® Italia a Milan Games Week con tante attività per un divertimento a 360 gradi

Anche LEGO® Italia partecipa a Milan Games Week x Cartoomics 2023, in programma a Fiera Milano Rho dal 24 al 26 novembre. Per l'occasione LEGO® Italia sarà presente all'interno dello stand di Everyeye.it (Padiglione 13) con tante sorprese e attività pensate per liberare la fantasia e trasportare gli appassionati LEGO® di tutte le età in un mondo colorato e stimolante.

LEGO® Italia garantirà la presenza di attività legate ai brand LEGO® Technic (linea di costruzioni che offre la possibilità ai bambini di dare sfogo alla loro passione per i veicoli e lo STEM) e LEGO® Minecraft con la possibilità di personalizzare un diorama grazie ad una serie di mattoncini a disposizione dei visitatori.

Le attività LEGO® Italia a Milan Games Week sono divise in un percorso guidato di quattro tappe. La prima attività in programma prevede la guida su un percorso di cinque metri del modello Audi RS Q e-tron LEGO® Technic tramite smartphone. Durante la seconda attività la protagonista sarà la Gru Cingolata Liebherr LR 13000 LEGO® Technic, con cui i bambini potranno giocare interagendo grazie all'applicazione LEGO® Technic CONTROL+. I partecipanti vivranno anche un’avventura spaziale con il set Rover marziano Perseverance NASA LEGO® Technic scoprendo di più sulla missione con l’app AR.

La terza attività permetterà è incentrata sui giochi digitali per divertirsi con esperienze e giochi interattivi. Ma non solo perché come ultima attività ci sarà spazio anche per la LEGO® Minecraft Experience, con un diorama che i visitatori potranno arricchire tramite una serie di elementi e mattoncini a loro disposizione per completare la scenografia, partecipando così direttamente alla costruzione.

Tutte le attività sono gratuite per i visitatori di Milan Games Week sotto la supervisione di personale esperto e in totale sicurezza. Le attività sono pensate per bambini a partire dai 9 anni senza però escludere anche le famiglie e i fan LEGO® di tutte le età.