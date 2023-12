LEGO® Technic Audi RS Q e-tron: un modello telecomandato realistico e ricco di funzioni

La linea LEGO® Technic, da sempre vicina agli appassionati di automobilismo, si è arricchita quest'anno con LEGO® Technic Audi RS Q e-tron, una riproduzione dell'auto da rally che ha affrontato il Rally Dakar.

Indirizzata a tutti gli aspiranti ingegneri dai dieci anni in su, LEGO® Technic Audi RS Q e-tron è un'auto telecomandata con dettagli altamente realistici, un nuovo elemento ruota Technic creato appositamente per questo modello e quattro sospensioni individuali. Grazie alle funzioni telecomandate utilizzabili mediante l'applicazione per dispositivi mobili CONTROL+, i bambini possono sterzare l'automobile e guidarla avanti e indietro.

L'app LEGO® Builder offre invece istruzioni dettagliate per la costruzione, con la possibilità di ingrandire e ruotare i modelli in 3D e tenere traccia dei propri progressi. Una volta assemblato con i 914 pezzi che lo compongono, LEGO® Technic Audi RS Q e-tron misura 15 centimetri di altezza, 37 centimetri di lunghezza e 19 centimetri di larghezza. È consigliato in special modo per tutti gli appassionati di automobili e desiderosi di sviluppare le proprie abilità ingegneristiche.

LEGO® Technic Audi RS Q e-tron può essere acquistato al prezzo di 169,99 euro sul sito ufficiale LEGO® Italia, la spedizione standard (3-5 giorni) è gratis per tutti gli ordini di importo superiore a 55 euro. Inoltre, acquistando entro il 14 dicembre 2023 riceverete in omaggio il set LEGO® Viaggio invernale in carrozza.